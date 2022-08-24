Подошли к концу экскурсионные поездки для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине

22:28, 24 августа 2022, ПАИ

Закончились экскурсионные поездки, которые Псковский областной центр детского туризма организовал для детей военнослужащих, родители которых принимают участие в специальной операции в ДНР и ЛНР.

«Маршруты были разработаны по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Более 250 детей посетили разнообразные интересные места Псковской области: прикоснулись к истории в Музее космонавтики в Пыталово, побывали на месте сожженной немцами деревни Красуха в Порховском районе, побродили по местам великого поэта Александра Пушкина в Пушкиногорье, попробовали сыр в Музее Сето в Печорском районе, сфотографировались на фоне военной техники, обследовали доты в деревне Холматка, почтили память погибших воинов на Линии Сталина в Островском районе, и, конечно, послушали историю Псково-Печорского монастыря, побывав в «Богом зданных пещерах», – сообщили в паблике центра.