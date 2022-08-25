В Псковской области расширяют посадки хрена сорта «Уваровский»

23:15, 24 августа 2022, ПАИ

На территории Псковской области расширяются посадки под овощной культурой – хрен «Уваровский». Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В 2022 году площадь под данной культурой составляет 420 га. По состоянию на 23 августа уже собрано хрена в количестве 325 тонн с площади 27 га, при средней урожайности 120 ц/га.

Напомним, что благодаря кропотливой работе специалистов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и упорству руководителя ООО «Агрофорт» Сергея Уварова с апреля 2022 года этот сорт официально включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Регистрация сорта позволила обеспечить ООО «Агрофорт» сертифицированным посадочным материалом собственного производства, а также реализовывать его в другие регионы.

Сорт «Уваровский» среднеспелый, со сроком созревания в 145 дней, не боится морозов и продолжительной засухи. Урожай хорошо хранится на протяжении длительного периода времени, отлично подходит для домашних заготовок и консерваций.