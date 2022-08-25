В Псковской области расширяют посадки хрена сорта «Уваровский»
На территории Псковской области расширяются посадки под овощной культурой – хрен «Уваровский». Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
В 2022 году площадь под данной культурой составляет 420 га. По состоянию на 23 августа уже собрано хрена в количестве 325 тонн с площади 27 га, при средней урожайности 120 ц/га.
Напомним, что благодаря кропотливой работе специалистов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и упорству руководителя ООО «Агрофорт» Сергея Уварова с апреля 2022 года этот сорт официально включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Регистрация сорта позволила обеспечить ООО «Агрофорт» сертифицированным посадочным материалом собственного производства, а также реализовывать его в другие регионы.
Сорт «Уваровский» среднеспелый, со сроком созревания в 145 дней, не боится морозов и продолжительной засухи. Урожай хорошо хранится на протяжении длительного периода времени, отлично подходит для домашних заготовок и консерваций.
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