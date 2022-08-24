Опочечкому району Псковская область выделит деньги на замену котельного оборудования

23:43, 24 августа 2022, ПАИ

Дополнительно 6 млн рублей Псковская область выделит Опочецкому району для замены котельного оборудования. Об этом сегодня в Telegram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как показала экспертиза, в мазутной котельной №1 на ул. Кутузова полностью изношен паровой котел.

Между тем, он обеспечивает теплом более 2 тыс. жителей города, а также 7 социально значимых объектов и административные здания.

«К началу отопительного сезона установка нового котла должна быть завершена. По всем остальным направлениям район уже провёл необходимые подготовительные работы, поэтому зима в муниципалитете должна пройти спокойно», – отметил глава региона.