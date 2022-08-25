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Общество

В России владельцев оружия обязали проходить его техобслуживание с 25 августа

С 25 августа в России будет ужесточён закон об оружии. Среди прочего вводятся понятия «техническое обслуживание оружия» и «ремонт оружия», также изменятся условия получения лицензии на нарезное огнестрельное оружие, пишет «Коммерсантъ».

«Новые нормы уточнили и понятия ремонта и обслуживания гражданского огнестрельного оружия и его основных частей. Владельцы смогут передавать стволы на техобслуживание не только производителю, но и юрлицам, имеющим соответствующую лицензию», — сообщала в начале года «Парламентская газета» об изменениях в закон «Об оружии».

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