В России владельцев оружия обязали проходить его техобслуживание с 25 августа

08:41, 25 августа 2022, ПАИ

С 25 августа в России будет ужесточён закон об оружии. Среди прочего вводятся понятия «техническое обслуживание оружия» и «ремонт оружия», также изменятся условия получения лицензии на нарезное огнестрельное оружие, пишет «Коммерсантъ».

«Новые нормы уточнили и понятия ремонта и обслуживания гражданского огнестрельного оружия и его основных частей. Владельцы смогут передавать стволы на техобслуживание не только производителю, но и юрлицам, имеющим соответствующую лицензию», — сообщала в начале года «Парламентская газета» об изменениях в закон «Об оружии».