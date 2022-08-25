ЦБ предлагает обязать банки в течение 30 дней возвращать переведённые мошенникам деньги

08:52, 25 августа 2022, ПАИ

В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счёт содержался в базе данных ЦБ, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Такую поправку в закон о национальной платёжной системе предложил Банк России. Документ в свою очередь пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Дума уже приняла в первом чтении.

«Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счёт, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. Для трансграничных переводов предполагается срок в течение 60 дней», — уточнил Уваров.

Кроме того, в ЦБ предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счёту, информация о котором есть в базе данных.

Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда поступает информация о переводах или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом, силовики смогут практически в онлайн-режиме получать информацию о мошеннических операциях при соблюдении всех норм о банковской тайне.

Базу ФинЦЕРТ в свою очередь дополнят сведениями МВД о совершённых противоправных действиях, что поможет банкам предотвращать мошеннические переводы.

