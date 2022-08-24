ФСБ заявила о попытке сторонника «Азова»* устроить теракты на Балтийском флоте

10:11, 25 августа 2022, ПАИ

ФСБ сообщила о задержании в Калининграде сторонника запрещённого в РФ украинского полка «Азов»* (признан террористической организацией), планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво, пишет «Интерфакс».

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, задержанный — местный житель, гражданин Российской Федерации 1967 года рождения.

По данным спецслужбы, мужчина «по указанию находящихся на Украине координаторов МТО «Азов» планировал совершение ДТА (диверсионно-террористического акта) и дальнейшее убытие на территорию сопредельного государства».

В оборудованном им тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ, в используемых средствах связи — «переписка с активными участниками МТО «Азов», изобличающая его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещённой организации».

В ФСБ заявили, что задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

* Запрещенная в России террористическая организация.