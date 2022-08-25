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Общество

В Госдуме предложили понизить скорость детских электросамокатов

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков предложил ввести ограничение скорости электросамокатов до 20 километров в час для несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости».

«Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час. Моё предложение: если ребёнок попадёт в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, родители должны оплатить серьёзный штраф», – объяснил депутат.

Сергей Бурлаков также предложил разработать специальную программу для обучения несовершеннолетних правилам дорожного движения на основе типичных ошибок водителей и пешеходов. К обучению детей планируют привлечь сотрудников Госавтоинспекции.

Напомним, что с начала года в России в ДТП с электросамокатами, моноколёсами и другими средствами индивидуальной мобильности погибли шесть человек, 382 получили ранения.

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