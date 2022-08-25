Вера Емельянова проконтролировала подготовку к новому учебному году школ, где идут капремонты

10:27, 25 августа 2022, ПАИ

24 августа первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель комитета по образованию региона Андрей Ермаков, а также главы муниципалитетов и представители подрядных организаций рассмотрели подготовку к началу учебного года образовательных учреждений, где идут масштабные капитальные ремонты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вера Емельянова напомнила, что при федеральной поддержке в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» завершаются капитальные ремонты 33 образовательных учреждений. «Новый учебный год должен начаться 1 сентября во всех без исключения школах Псковской области», — заметила первый вице-губернатор.

О темпах капитального ремонта школ доложило руководство каждого из муниципалитетов, вовлечённых в реализацию программы, представители подрядных организаций. Участники совещания обсудили возможные риски организации и проведения работ на некоторых объектах.

Повышенное внимание уделено тем немногим школам, где ремонтные работы к началу учебного года, согласно контрактам, ещё не завершатся в полном объёме. Решение об организации образовательного процесса в каждом подобном случае будет приниматься индивидуально. В связи с этим первый вице-губернатор попросила организовать работу с родителями. Приёмка образовательных учреждений должна проходить с участием родительских комитетов.

«Необходимо максимально активизировать работы, чтобы подрядчики выполнили все взятые на себя обязательства», — заметила Вера Емельянова и призвала районные власти усилить контроль за качеством выполнения работ на объектах. Особый акцент она сделала на приведении в порядок пришкольной территории к началу учебного года, своевременном вывозе строительного мусора.

Первый вице-губернатор также подчеркнула, что при организации учебного процесса должна быть обеспечена комплексная безопасность учащихся, выполнены все нормы и требования санитарной, противопожарной и антитеррористической безопасности. «Это абсолютный приоритет», — подытожила Вера Емельянова.

Ранее в рамках рабочих выездов Вера Емельянова посетила ряд образовательных учреждений в муниципалитетах, чтобы лично проинспектировать темпы капитальных ремонтов. И такие контрольные визиты, в том числе и руководства профильного комитета, будут продолжены вплоть до полного завершения работ.