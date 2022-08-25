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Общество

Более 150 семей в Псковской области направили средства материнского капитала на оплату дошкольного образования детей

С начала года  более 150  семей в Псковской области направили средства материнского капитала на оплату дошкольного образования детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения Пенсионного фонда.

Использование средств материнского капитала для оплаты за пребывание ребёнка в детском саду, в том числе и частном, становится всё более востребованным направлением расходования средств МСК среди жителей региона.

Оплатить детский сад материнским капиталом можно, не дожидаясь, когда ребёнку исполнится три года. Родители могут распорядиться средствами в любое необходимое время, а также направить средства маткапитала на содержание и образование не только за одного ребёнка в семье, а сразу за нескольких (например, за старшего и за младшего). При этом важно помнить о том, что дошкольная организация должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг.

Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на образование детей удобнее всего в электронном виде через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. На сегодняшний день большинство заявлений о распоряжении средствами МСК в органы ПФР поступило именно таким способом.

Подробнее о материнском капитале читайте здесь.

 

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