Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Плюссе
Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности, задержали в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
24 августа автомобиль Daewoo Nexia ехал по улице Ленина. За рулём машины находился 47-летний местный житель. Автомобиль остановили дорожные полицейские, которые установили, что водитель пьян. По данному факту проводится проверка.
Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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