Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Плюссе

12:01, 25 августа 2022, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности, задержали в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 августа автомобиль Daewoo Nexia ехал по улице Ленина. За рулём машины находился 47-летний местный житель. Автомобиль остановили дорожные полицейские, которые установили, что водитель пьян. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.