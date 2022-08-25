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Общество

Более 45 млрд рублей получили многодетные семьи РФ на выплату ипотеки

С начала года выплаты на погашение ипотеки в размере до 450 тысяч рублей получили 102,3 тысячи российских семей с тремя и более детьми. Общая сумма выплаченных компенсаций составила 45,7 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на госкомпанию «ДОМ.РФ», которая выступает оператором программы.

Чаще всего выплату оформляли в Чечне, здесь её получили более 20 тысяч семей. Далее следуют Московская область, где получили выплаты почти пять тысяч семей, Башкортостан – почти четыре тысячи семей. Потом идут Челябинская область (3,6 тысячи) и Ингушетия (3,4 тысячи).

«Выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки – эффективный способ поддержки многодетных семей. Программа позволяет снизить финансовую нагрузку на людей, которые взяли кредит. Сейчас это особенно актуально», – сказал генеральный директор госкомпании Виталий Мутко.

По его словам, в среднем с помощью компенсации платеж по ипотеке уменьшается на 20 %. С конца 2019 года, когда эта мера была запущена, ей воспользовались почти 366 тысяч семей, сумма переведённых им средств составила 162,8 млрд рублей. Около 17 тысяч семей благодаря субсидии полностью погасили кредит, уточнил Виталий Мутко.

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