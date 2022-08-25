Почти 44 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:11, 25 августа 2022, ПАИ

43 919 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 августа в стране зафиксирован 71 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 30 775 человек.

Всего по состоянию на 25 августа в России выявлен 19 265 521 случай заболевания коронавирусом, 18 401 387 пациентов выздоровело, 383 829 – умерло.