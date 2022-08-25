Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
114 731 человек заразился коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 199 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровели 111 333 пациента (за сутки – 140), умерли 1 892 инфицированных COVID-19 человека.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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