Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

11:37, 25 августа 2022, ПАИ

114 731 человек заразился коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 199 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 111 333 пациента (за сутки – 140), умерли 1 892 инфицированных COVID-19 человека.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.