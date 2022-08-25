Врач предупредила о раннем старении и слабоумии из-за употребления чипсов

12:46, 25 августа 2022, ПАИ

Частое употребление чипсов может вызвать раннее старение и слабоумие. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что в чипсах содержатся конечные продукты гликирования, когда слипаются белки. Помимо этого, после обжаривания картофеля в масле образуются вредные для организма канцерогены.

«Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма – это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии. Далее образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию», – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что лучше всего совсем отказаться от употребления чипсов и заменить их сушёными фруктами или овощами.