Полицейские спасли женщину от падения из окна в Великих Луках
Полицейские спасли женщину от падения из окна в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В дежурную часть сообщили о семейном конфликте на улице Ставского: из окон квартиры неизвестная женщина выкидывала мебель и домашнюю утварь, а также громко кричала.
На вызов прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. При входе в квартиру они обнаружили, что женщина заперла балкон и стоит на подоконнике открытого окна.
Во время переговоров с 52-летней хозяйкой квартиры полицейским удалось вскрыть балконную дверь и снять женщину с окна. «Заместитель командира взвода ОР ППСП капитан полиции ОМВД России по городу Великие Луки Артём Баранов подхватил женщину и снял её с подоконника, после чего полицейские смогли её успокоить и уговорить больше не совершать подобных действий», – рассказали в ведомстве.
Великолучанку передали сотрудникам скорой помощи, сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.
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