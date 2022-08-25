Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря закрыт для посещения из-за непогоды

12:21, 25 августа 2022, ПАИ

25 августа в Пскове в связи с выпавшими осадками и повышением влажности Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря не работает. Об этом сообщает Псковский музей-заповедник в Telegram.

Обычный режим работы Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (в отсутствие осадков): со вторника по воскресенье – с 11:00 до 18:00, понедельник – выходной.

Касса работает до 17:30. Последний вторник месяца – санитарный день.

Альтернативой может стать посещение экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», в которой представлены экспонаты из Поганкиных палат, находящихся сейчас на реставрации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (+7 8112) 33-15-35 (Мирожский монастырь).