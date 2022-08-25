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Общество

Пять вопросов, которые раздражают во время собеседования, назвали россияне

Россияне назвали пять вопросов, которые раздражают во время собеседования. Об этом пишет газета «Известия».

Опрос проводила образовательная платформа Skillbox совместно с командой исследований «ВКонтакте». Они узнали у россиян, с какими проблемами они сталкиваются на собеседованиях.

Так, топ-5 самых неприятных вопросов на собеседованиях распределился следующим образом: «Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?», «Почему вы ушли с предыдущего места работы?», «Кем вы видите себя через пять лет?», «Почему вы хотите работать именно у нас?», «Расскажите про ваши слабые и сильные стороны».

Кроме того, 52 % опрошенных испытывают дискомфорт во время собеседований, 31 % – чувствует себя уверенно, а 17 % – переживают сильный стресс.

В исследовании приняло участие более 1 200 россиян от 18 до 55 лет.

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