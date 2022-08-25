Фестиваль «Осень в Михайловском» объединит библиотекарей со всей страны

12:54, 25 августа 2022, ПАИ

С 6 по 8 сентября в Псковской области пройдет XVI Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Мероприятие состоится в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На площадке традиционно соберутся специалисты библиотечной отрасли регионов России, ведущие деятели культуры, науки и образования, а также книгоиздатели, писатели и литературные критики.

Фестиваль по праву входит в список крупнейших профессиональных библиотечных мероприятий и является одной из самых масштабных площадок для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями в области продвижения книги и чтения в России.

В этом году помимо традиционной программы, которая включает научно-практическую конференцию «Библиотеки и литературные музеи – хранители нематериального культурного наследия», встречи с писателями, мастер-классы и лекции, в Пушкинских Горах запланированы межрегиональный фестиваль-конкурс лучших проектов продвижения книги и чтения «Читающая Россия» и старт Всероссийской премии имени В. Я. Курбатова. Также этой осенью профессиональное пространство фестиваля будет представлено новыми событиями: это три моноспектакля российских актёров театра и кино.

Организаторами фестиваля выступают комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, центр чтения Российской национальной библиотеки, секция чтения Российской библиотечной ассоциации, Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Регистрация участников на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова продлится до 25 августа.

С программой мероприятий фестиваля «Осень в Михайловском» можно ознакомиться здесь.