Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «Осень в Михайловском» объединит библиотекарей со всей страны

С 6 по 8 сентября в Псковской области пройдет XVI Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Мероприятие состоится в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На площадке традиционно соберутся специалисты библиотечной отрасли регионов России, ведущие деятели культуры, науки и образования, а также книгоиздатели, писатели и литературные критики.

Фестиваль по праву входит в список крупнейших профессиональных библиотечных мероприятий и является одной из самых масштабных площадок для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями в области продвижения книги и чтения в России.

В этом году помимо традиционной программы, которая включает научно-практическую конференцию «Библиотеки и литературные музеи – хранители нематериального культурного наследия», встречи с писателями, мастер-классы и лекции, в Пушкинских Горах запланированы межрегиональный фестиваль-конкурс лучших проектов продвижения книги и чтения «Читающая Россия» и старт Всероссийской премии имени В. Я. Курбатова. Также этой осенью профессиональное пространство фестиваля будет представлено новыми событиями: это три моноспектакля российских актёров театра и кино.

Организаторами фестиваля выступают комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, центр чтения Российской национальной библиотеки, секция чтения Российской библиотечной ассоциации, Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Регистрация участников на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова продлится до 25 августа.

С программой мероприятий фестиваля «Осень в Михайловском» можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 августа 2022

Большинство псковских учеников выступает за ношение школьной формы
25 августа 2022

Полицейские спасли женщину от падения из окна в Великих Луках
25 августа 2022

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря закрыт для посещения из-за непогоды
25 августа 2022

Почти девять тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
25 августа 2022

Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
25 августа 2022

В 1,5 раза увеличилось в Пскове количество вызовов врачей на дом из-за респираторных заболеваний
25 августа 2022

Почти 44 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки
25 августа 2022

В Госдуме предложили понизить скорость детских электросамокатов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...