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Общество

Названа самая дешёвая страна для пляжного отдыха осенью

Дешевле всего туристы смогут отдохнуть за рубежом осенью в Абхазии, также в список наиболее выгодных по стоимости туристических направлений входят Турция, Египет, Армения и ОАЭ. Об этом сообщает TACC со ссылкой на туроператоров.

По данным представителей Anex Tour, список самых дешёвых зарубежных стран для пляжного отдыха в осенний период возглавила Абхазия, недельная путёвка в сентябре туда обойдётся примерно в 26 тысяч рублей. Вторым наиболее выгодным направлением названа Турция, стоимость туров на местные курорты в бархатный сезон стартует от 64 тысяч рублей на этот же срок на двоих. В Египет можно слетать от 80 тысяч рублей. В ОАЭ осенью туристы смогут отправиться минимум за 100 тысяч рублей, а на Мальдивы — примерно за 152 тысячи рублей.

Более того, отмечается, что в связи с окончанием высокого сезона, а также периода отпусков и каникул стоимость туров на сентябрь практически во все вышеуказанные страны снизилась в сравнении с августом. Только цены на отдых в ОАЭ повысилась из-за наступления более благоприятных и комфортных погодных условий.

В «Интуристе» со своей стороны заявили, что другими выгодными по стоимости зарубежными направлениями для осеннего отдыха также являются Армения, Иран и Бахрейн. Так, путёвка в Армению на этот период стоит примерно 56,5 тысячи рублей, в Иран — от 93 тысяч рублей, в Бахрейн — около 100 тысяч рублей.

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