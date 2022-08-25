В Вечашу привезли пианино Римских-Корсаковых

13:49, 25 августа 2022, ПАИ

Экспозиция музея-усадьбы Николая Римского-Корсакова в Вечаше пополнилась уникальным мемориальным предметом, принадлежащим прямым потомкам великого композитора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На этой неделе пианино марки «Беккер» было перевезено из Санкт-Петербурга в филиал Псковского музея-заповедника. Даритель из Северной столицы первоначально обратился в музей в Тихвине, однако коллеги посчитали целесообразным перенаправить информацию об инструменте в Псков.

Сотрудники Псковского музея-заповедника связались с потомками композитора, которые подтвердили информацию, что инструмент находился на даче Алексея Фаворского, замужем за которым была внучка композитора Ольга. Родственники рассказали, что за фортепиано музицировал и сын Николая Андреевича – Михаил.

«Эта удивительная история не могла бы состояться без помощи наших коллег из музея в Тихвине, за что им огромная благодарность, – пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – Мы в ближайшее время планируем открыть в Вечаше небольшую экспозицию, на которой представим наиболее значимые мемориальные вещи, которые были спасены сотрудниками во время страшного пожара. А украшением этой экспозиции станет пианино потомков композитора, которое таким чудесным образом появилось в нашем музее».

Несмотря на хорошее состояние, инструмент все же нуждается в небольшой реставрации. Также пианино будет обследовано на предмет возможности его настройки, а специалисты уже заняты поиском канделябров взамен тех, которые были утрачены ранее. Фортепиано окончательно войдет в музейную коллекцию по итогам заседания фондово-закупочной комиссии, которая и сделает окончательные выводы по принадлежности и истории уникального предмета.