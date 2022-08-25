Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Вечашу привезли пианино Римских-Корсаковых

Экспозиция музея-усадьбы Николая Римского-Корсакова в Вечаше пополнилась уникальным мемориальным предметом, принадлежащим прямым потомкам великого композитора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На этой неделе пианино марки «Беккер» было перевезено из Санкт-Петербурга в филиал Псковского музея-заповедника. Даритель из Северной столицы первоначально обратился в музей в Тихвине, однако коллеги посчитали целесообразным перенаправить информацию об инструменте в Псков.

Сотрудники Псковского музея-заповедника связались с потомками композитора, которые подтвердили информацию, что инструмент находился на даче Алексея Фаворского, замужем за которым была внучка композитора Ольга. Родственники рассказали, что за фортепиано музицировал и сын Николая Андреевича – Михаил.

«Эта удивительная история не могла бы состояться без помощи наших коллег из музея в Тихвине, за что им огромная благодарность, – пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – Мы в ближайшее время планируем открыть в Вечаше небольшую экспозицию, на которой представим наиболее значимые мемориальные вещи, которые были спасены сотрудниками во время страшного пожара. А украшением этой экспозиции станет пианино потомков композитора, которое таким чудесным образом появилось в нашем музее».

Несмотря на хорошее состояние, инструмент все же нуждается в небольшой реставрации. Также пианино будет обследовано на предмет возможности его настройки, а специалисты уже заняты поиском канделябров взамен тех, которые были утрачены ранее. Фортепиано окончательно войдет в музейную коллекцию по итогам заседания фондово-закупочной комиссии, которая и сделает окончательные выводы по принадлежности и истории уникального предмета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 августа 2022

В Вечашу привезли пианино Римских-Корсаковых
25 августа 2022

Фильм режиссёра из Пскова покажут на Московском международном кинофестивале

24 августа 2022

В Москве скоропостижно скончался актёр Максим Пинскер
24 августа 2022

Ирина Поливанова: На открытых площадках важна работа звукорежиссёра
24 августа 2022

В Пушкинском заповеднике открылась выставка к юбилею художника Бориса Козмина
24 августа 2022

«Циников» Дмитрия Месхиева бесплатно покажут в Пскове
24 августа 2022

Более трёх тысяч книг собрали в Пскове в рамках акции «Книги – Донбассу»
23 августа 2022

Борис Елкин пригласил псковичей на фестиваль «Crescendo»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...