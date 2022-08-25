Акцию «Соберём ребёнка в школу» поддержали псковские приставы
Сотрудники УФССП России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Благотворительная акция направлена на сбор школьных принадлежностей: тетрадей, предметов для письма, дневников и пеналов. В настоящее время в Пскове более 200 детей нуждаются в школьных принадлежностях, которые и закупили псковские приставы.
«Судебные приставы уже не в первый раз участвуют в благотворительных мероприятиях. В дальнейшем также собираются помогать семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима поддержка и участие не только родителей, но и посторонних людей», – отметили в пресс-службе.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Михаил Ведерников вручил жилищные сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года – 2022»
Аркадий Мурылев: Размещенные до введения дизайн-кода в Пскове вывески нельзя демонтировать по желанию муниципалитета