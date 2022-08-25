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Общество

Определены избирательные участки в Псковской области, где будут использоваться тифломаркеры

Определены избирательные участки в Псковской области, на которых будут использоваться тифломаркеры для незрячих граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

«Тифломаркер-вертикаль готов к работе. Уважаемый избиратель, вы получили бюллетень по выборам…» – именно эти слова теперь услышит слабовидящий избиратель в кабинке для голосования.

Такие помощники, как тифломаркеры, будут использоваться:

– в Пскове, избирательный участок № 55, расположенный в Лицее № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, 30;

– в Пскове, избирательные участки № 66 и 67, расположенные в средней общеобразовательной школе № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева, улица Труда, 25;

– в Псковском районе, избирательный участок № 140, расположенный в здании филиала «Детский сад «Семицветик», деревня Родина, улица Никольская, 6;

– в Островском районе, избирательный участок № 247, расположенный в Доме детского творчества имени К. И. Назаровой, улица Карла Либкнехта, 5;

– в Великих Луках, избирательный участок № 95, расположенный в средней общеобразовательной школе № 7, улица Зелёная, 6.

«Раньше помогали волонтёры, а теперь слабовидящему человеку достаточно прислонить кончик тифломаркера к специальной метке и заранее записанное голосовое сообщение озвучит всё, что содержит бюллетень. Затем гражданин сможет на ощупь поставить галочку напротив понравившегося кандидата», – отметили в облизбиркоме.

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