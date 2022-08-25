YouTube не планирует регулировать публикацию видео с издевательствами

14:52, 25 августа 2022, ПАИ

В США некоммерческая организация по защите прав животных Lady Freethinker и ее основательница Нина Джекель подали в суд на YouTube. Согласно обвинениям, платформа не только не препятствует размещению видео с жестоким обращением с животными, но и извлекает из таких роликов выгоду, прикрепляя к ним рекламу.

Как сообщает Gizmodo, видеохостинг с миллиардной аудиторией не уделяет должного внимания модерации публикуемого контента, учитывая, что просмотреть материалы могут как взрослые, так и дети. При этом некоторые ролики способны нанести непоправимый урон психике даже совершеннолетнего пользователя.

Компания регулярно заявляет о важности безопасности своих пользователей. Однако на деле сомнительный контент не модерируется даже после попадания в тренды.

Однако, как отмечает New York Times, YouTube указал на огромный объем загружаемого на него контента – сотни часов видео в минуту – как на одну из причин, по которой незаконный и шокирующий контент остается незамеченным. Некоторые видео с жестоким обращением с животными также публикуются на платформе как исключения, например, образовательные материалы, видео с охоты или медицинские ролики.

Крупнейший видеохостинг не планирует регулировать публикацию противоправных материалов. В свободном доступе размещаются не только видео насильственного содержания, но и запрещенный контент – инструкции по сборке оружия, приготовлению наркотиков, видео «для взрослых» и прочее.