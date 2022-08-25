Более 305 млн тестов на COVID-19 провели в России
Более 305 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране сделали 81 тысячу тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлен 19 265 521 случай заболевания коронавирусом, 18 401 387 пациентов выздоровело, 383 829 – скончалось.
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