Новый учебный год во всех школах Пскова начнется в очном формате

15:22, 25 августа 2022, ПАИ

Новый учебный год во всех школах Пскова начнется в очном формате, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Ни о каком дистанционном обучении речи быть не может. Это касается и тех семи школ, где в этом году идет капитальный ремонт. Именно по ним родители задают мне больше всего вопросов, особенно по школам № 20 и 24», - рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что за два месяца сделать капитальный ремонт «практически невозможно». «Но подрядчики приложили максимум усилий, чтобы учебный процесс начался по расписанию. Для этого были определены приоритетные работы и скорректированы графики. В первую очередь приводятся в порядок классы, рекреации, столовые и санитарные комнаты. Все начатые работы будут завершены до 1 сентября и проведена генеральная уборка», - уточнил глава администрации города.

По его словам, часть ремонтных работ, которые не влияют на учебный процесс, будут продолжены. «Но это ни в коем случае не отразится на безопасности детей. По согласованию с руководством образовательных организаций ремонт будет вестись после занятий, в выходные дни и на осенних каникулах. По контрактам капремонт должен завершиться до конца октября», - пояснил Борис Елкин.