Аркадий Мурылев: Размещенные до введения дизайн-кода в Пскове вывески нельзя демонтировать по желанию муниципалитета

15:43, 25 августа 2022, ПАИ

Прокуратура Псковской области провела проверку действий контрольного управления городской администрации по согласованию облика вывесок в Пскове и выявила ряд нарушений. В частности, выяснилось, что действующие муниципальные нормативные правовые акты не закрепляют обязанность предпринимателей согласовывать с администрацией Пскова ранее размещенные вывески на их соответствие дизайн-коду, таким образом, несоблюдение процедуры пересогласования вывески не может являться основанием для ее демонтажа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадия Мурылева.

Он обратился с инициативой о проведении такой проверки в адрес органов прокуратуры. Аркадию Мурылеву на протяжении нескольких месяцев поступали регулярные звонки от предпринимателей города.

Еще в конце прошлого года, проанализировав нормативно-правовые акты муниципалитета, бизнес-омбудсмен пришел к выводу о том, что не урегулирован важнейший вопрос согласования ранее размещенных вывесок, и обратил внимание органов прокуратуры и администрации города на данный факт.

Аркадий Мурылев отметил, что на протяжении полугода позиция администрации Пскова в отношении порядка пересогласования вывесок в типовой зоне города осталась неизменной – только через демонтаж, а действия контрольного управления снова инициировали множество обращений в адрес уполномоченного.

Более того, на телеканале «Россия 1 Псков» было выпущено несколько роликов, освещающих рейды контрольного управления, а также отмечающие, что если сам собственник не демонтировал вывеску, то она будет демонтирована силами контрольного органа и за ее хранение и демонтаж в любом случае придется заплатить собственнику.

«Такой подход в текущей экономической обстановке крайне негативно воздействует на предпринимательское сообщество города. В сложнейшей ситуации предприниматели не должны нести дополнительные затраты, как финансовые, так и временные, особенно в условиях резкого подорожания стоимости самих конструкций. Вместе с тем действия сотрудников администрации Пскова на текущий момент полностью противоречат данной позиции», - отметил Аркадий Мурылев.

Органы прокуратуры поддержали доводы уполномоченного, и по результатам проверки в адрес главы администрации Пскова было внесено несколько представлений, а также требование об отмене решений, принятых по результатам проведения незаконных проверок контрольного управления.

Бизнес-омбудсмен отметил, что он, как и многие предприниматели, поддерживает идею внедрения дизайн-кода, поскольку приведение городских фасадов в порядок пойдет на пользу и самим бизнесменам – город приобретет новый облик и привлечет туристические потоки. Вместе с тем вопросы согласования вывесок не должны быть проблемой номер один для предпринимателей. Кроме того, процесс должен быть налажен городскими властями и закреплен в нормативно-правовых документах, считает Аркадий Мурылев.

Напомним, что дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы. Ознакомиться с дизайн-кодом можно здесь.