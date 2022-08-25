Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аркадий Мурылев: Размещенные до введения дизайн-кода в Пскове вывески нельзя демонтировать по желанию муниципалитета

Прокуратура Псковской области провела проверку действий контрольного управления городской администрации по согласованию облика вывесок в Пскове и выявила ряд нарушений. В частности, выяснилось, что действующие муниципальные нормативные правовые акты не закрепляют обязанность предпринимателей согласовывать с администрацией Пскова ранее размещенные вывески на их соответствие дизайн-коду, таким образом, несоблюдение процедуры пересогласования вывески не может являться основанием для ее демонтажа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадия Мурылева.

Он обратился с инициативой о проведении такой проверки в адрес органов прокуратуры. Аркадию Мурылеву на протяжении нескольких месяцев поступали регулярные звонки от предпринимателей города.

Еще в конце прошлого года, проанализировав нормативно-правовые акты муниципалитета, бизнес-омбудсмен пришел к выводу о том, что не урегулирован важнейший вопрос согласования ранее размещенных вывесок, и обратил внимание органов прокуратуры и администрации города на данный факт.

Аркадий Мурылев отметил, что на протяжении полугода позиция администрации Пскова в отношении порядка пересогласования вывесок в типовой зоне города осталась неизменной – только через демонтаж, а действия контрольного управления снова инициировали множество обращений в адрес уполномоченного.

Более того, на телеканале «Россия 1 Псков» было выпущено несколько роликов, освещающих рейды контрольного управления, а также отмечающие, что если сам собственник не демонтировал вывеску, то она будет демонтирована силами контрольного органа и за ее хранение и демонтаж в любом случае придется заплатить собственнику.

«Такой подход в текущей экономической обстановке крайне негативно воздействует на предпринимательское сообщество города. В сложнейшей ситуации предприниматели не должны нести дополнительные затраты, как финансовые, так и временные, особенно в условиях резкого подорожания стоимости самих конструкций. Вместе с тем действия сотрудников администрации Пскова на текущий момент полностью противоречат данной позиции», - отметил Аркадий Мурылев.

Органы прокуратуры поддержали доводы уполномоченного, и по результатам проверки в адрес главы администрации Пскова было внесено несколько представлений, а также требование об отмене решений, принятых по результатам проведения незаконных проверок контрольного управления.

Бизнес-омбудсмен отметил, что он, как и многие предприниматели, поддерживает идею внедрения дизайн-кода, поскольку приведение городских фасадов в порядок пойдет на пользу и самим бизнесменам – город приобретет новый облик и привлечет туристические потоки. Вместе с тем вопросы согласования вывесок не должны быть проблемой номер один для предпринимателей. Кроме того, процесс должен быть налажен городскими властями и закреплен в нормативно-правовых документах, считает Аркадий Мурылев.

Напомним, что дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы. Ознакомиться с дизайн-кодом можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 августа 2022

ВИДЕО Сразу шесть лесных пожаров обнаружили в Псковской области
25 августа 2022

Михаил Ведерников вручил жилищные сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года – 2022»
25 августа 2022

Работы по реконструкции Троицкого моста в Пскове подорожали
25 августа 2022

Развитие транспорта и дорожного хозяйства обсуждают в медиацентре ПАИ
25 августа 2022

Аркадий Мурылев: Размещенные до введения дизайн-кода в Пскове вывески нельзя демонтировать по желанию муниципалитета
25 августа 2022

Новый учебный год во всех школах Пскова начнется в очном формате
25 августа 2022

Более 305 млн тестов на COVID-19 провели в России
25 августа 2022

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...