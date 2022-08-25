Работы по реконструкции Троицкого моста в Пскове подорожали

16:12, 25 августа 2022, ПАИ

Работы по реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове подорожали, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Правительство России согласилось с корректировкой стоимости и уже выделило дополнительные средства. Сроки сдачи моста остаются прежними, отметил Стармолотов.