Железнодорожный и автовокзал в Пскове объединят в одну сеть
Железнодорожный и автовокзал в Пскове объединят в одну сеть, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
«Разрабатывается проектно-сметная документация по проекту объединения», - уточнил Стармолотов.
Также, по его словам, заключен контракт на реконструкцию Привокзальной площади в Пскове.
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