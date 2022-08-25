Железнодорожный и автовокзал в Пскове объединят в одну сеть

16:21, 25 августа 2022, ПАИ

Железнодорожный и автовокзал в Пскове объединят в одну сеть, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Разрабатывается проектно-сметная документация по проекту объединения», - уточнил Стармолотов.

Также, по его словам, заключен контракт на реконструкцию Привокзальной площади в Пскове.