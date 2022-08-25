Развитие транспорта и дорожного хозяйства обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая развитию транспорта и дорожного хозяйства в Псковской области, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
Запланирован ли ремонт остановочных комплексов, автостанций, какие разрабатываются новые автомаршруты между городами, предполагается ли увеличение количества рейсов «Ласточки» до Санкт-Петербурга?
На эти и другие вопросы ответит врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
25 августа 2022
Михаил Ведерников вручил жилищные сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года – 2022»
25 августа 2022
Аркадий Мурылев: Размещенные до введения дизайн-кода в Пскове вывески нельзя демонтировать по желанию муниципалитета