Развитие транспорта и дорожного хозяйства обсуждают в медиацентре ПАИ

16:11, 25 августа 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию транспорта и дорожного хозяйства в Псковской области, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Запланирован ли ремонт остановочных комплексов, автостанций, какие разрабатываются новые автомаршруты между городами, предполагается ли увеличение количества рейсов «Ласточки» до Санкт-Петербурга?

На эти и другие вопросы ответит врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.