Витебские предприятия представят инновационный потенциал в Пскове

16:22, 25 августа 2022, ПАИ

Выставка «Инновационный потенциал организаций Витебской области» пройдет 2 сентября в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие приурочено к проведению Дней Витебской области в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На выставке промышленной продукции можно будет оценить экспортный потенциал Витебской области, инновационные перспективы развития региона в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности, а также ознакомиться с инвестиционными предложениями организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества с российскими партнерами.

Как сообщили в комитете экономики Витебского облисполкома, для масштабной презентации потенциала Придвинского края в состав делегации войдут руководители и специалисты предприятий различных отраслей промышленности, в том числе государственных объединений «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» и «Витебскпром», производителей товаров легпрома, высокоточного оптического оборудования, станков, технологий и оборудования водоснабжения и водоотведения, подъемных машин и механизмов.

Напомним, решение о проведении дней областей в формате обменных мероприятий принято по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского облисполкома Александра Субботина в ходе визита официальной делегации Витебской области в российский регион в июле 2022 года. Дни Витебской области пройдут в Пскове 2-4 сентября. Дни Псковской области в Витебске запланированы на 2023 год.