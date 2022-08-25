Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Витебские предприятия представят инновационный потенциал в Пскове

Выставка «Инновационный потенциал организаций Витебской области» пройдет 2 сентября в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие приурочено к проведению Дней Витебской области в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На выставке промышленной продукции можно будет оценить экспортный потенциал Витебской области, инновационные перспективы развития региона в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности, а также ознакомиться с инвестиционными предложениями организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества с российскими партнерами.

Как сообщили в комитете экономики Витебского облисполкома, для масштабной презентации потенциала Придвинского края в состав делегации войдут руководители и специалисты предприятий различных отраслей промышленности, в том числе государственных объединений «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» и «Витебскпром», производителей товаров легпрома, высокоточного оптического оборудования, станков, технологий и оборудования водоснабжения и водоотведения, подъемных машин и механизмов.

Напомним, решение о проведении дней областей в формате обменных мероприятий принято по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского облисполкома Александра Субботина в ходе визита официальной делегации Витебской области в российский регион в июле 2022 года. Дни Витебской области пройдут в Пскове 2-4 сентября. Дни Псковской области в Витебске запланированы на 2023 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 августа 2022

ВИДЕО Сразу шесть лесных пожаров обнаружили в Псковской области
25 августа 2022

Михаил Ведерников вручил жилищные сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года – 2022»
25 августа 2022

Работы по реконструкции Троицкого моста в Пскове подорожали
25 августа 2022

Развитие транспорта и дорожного хозяйства обсуждают в медиацентре ПАИ
25 августа 2022

Аркадий Мурылев: Размещенные до введения дизайн-кода в Пскове вывески нельзя демонтировать по желанию муниципалитета
25 августа 2022

Новый учебный год во всех школах Пскова начнется в очном формате
25 августа 2022

Более 305 млн тестов на COVID-19 провели в России
25 августа 2022

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...