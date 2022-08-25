Авиарейс и автобусный маршрут планируют запустить из Пскова в Минск
Авиарейс и автобусный маршрут планируют запустить из Пскова в Минск, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Открытие автобусного маршрута Псков - Минск пока лишь рассматривается. Также в планах есть запуск авиарейса на Минск, но с этим, по словам Стармолотова, есть «некоторые технические сложности».
Он также сообщил, что из 45 мест в автобусе Псков - Витебск занято около 30 мест. Однако до Витебска доезжают примерно треть пассажиров, остальные используют маршрут как транзитный.
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