ВИДЕО Сразу шесть лесных пожаров обнаружили в Псковской области

16:39, 25 августа 2022, ПАИ

24 августа на территории Псковской области были обнаружены и локализованы шесть лесных пожаров: три в Невельском (14,3 га) и Псковском лесничествах (1,3 га), два - в Себежском лесничестве (1,75 га), один - в Бежаницком, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В ликвидации лесных пожаров псковским специалистам помогали пожарные из Белоруссии.

«В соответствии с действующими регламентами 24 августа при взаимодействии с Республикой Беларусь было отработано тушение пожара на юге Невельского района, - рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней. - В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения пожара ни в сторону Российской Федерации, ни в сторону Республики Беларусь нет».

Всего за 2022 год на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 44 лесных пожара (42,35 га), на землях Министерства обороны РФ - 1 лесной пожар. Обнаружено и ликвидировано 69 угроз лесному фонду.

С 25 августа по 4 сентября в области вводится особый противопожарный режим.