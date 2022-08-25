На «Вкусной пятнице» РСХБ псковичи смогут приобрести семь видов иван-чая

17:27, 25 августа 2022, ПАИ

26 августа с 11:00 до 15:00 на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка (Псков, улица Некрасова, 44а) псковичи смогут приобрести авторский иван-чай, который изготавливает себежский фермер Юлия Звягинцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Линейка чая из кипрея состоит из семи видов: «Зелёный», «Красный» (классический черный), «Черный буйвол» (крепкий черный), «Желтый», «Смага» (зелёный чай с ароматом карамели), «Солнечный» (листовой желтый с цветами топинамбура), «Волшебный лес» (классический красный с еловыми лапками).

«Мы с мужем изготавливаем только крупнолистовой иван-чай по особой рецептуре уже более семи лет. Вкусовые свойства нашего чая особенные благодаря применению разных видов ферментаций и дополнительного пропаривания», – отметила Юлия Звягинцева.

Семья Звягинцевых из Себежа входит в общероссийский союз производителей иван-чая и активно продвигает идею включения этой культуры в перечень сельхозпродукции.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Своё родное».