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Общество

Семь свалок с мусором ликвидировал «Экопром» в Печорах

25 августа утром в Печорах региональный оператор по обращению с ТКО компания «Экопром» приступила к работе на печорском кладбище. Здесь были очищены от мусора доверху заполненные восьмикубовые контейнеры. После полной уборки данной территории и контейнеров машина отправилась на места свалок у контейнерных площадок: на улице Новой, Садовом переулке, улице Гвардейской, Советской и других. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Огромная свалка из досок, опилок, растительных отходов расположилась на перекрестке улиц Кузнецкой и Свободы. По словам специалистов, особая трудность для её уборки была в том, что свалка расположилась прямо под газопроводом, что мешало работать грейферной установке ломовоза. Спустя полчаса работы свалка была убрана, а мелкий мусор, образовавшийся при погрузке, аккуратно сметен и загружен в кузов ломовоза.

«На данный момент все свалки с улиц Печор ликвидированы, а на их месте оставлен полный порядок», - отметили в компании.

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