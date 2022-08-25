Водитель автомобиля сбил ограждение в центре Печор
В Печорах на пересечении улиц Юрьевской и Рижской 38-летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».
Освидетельствование показало, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль отправлен на спецстоянку.
Как сообщили в администрации городского поселения «Печоры», восстанавливать ограждение будет виновник ДТП за свой счёт.
На месте работали сотрудники ГИБДД.
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