Водитель автомобиля сбил ограждение в центре Печор

17:38, 25 августа 2022, ПАИ

В Печорах на пересечении улиц Юрьевской и Рижской 38-летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».



Освидетельствование показало, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль отправлен на спецстоянку.

Как сообщили в администрации городского поселения «Печоры», восстанавливать ограждение будет виновник ДТП за свой счёт.

На месте работали сотрудники ГИБДД.