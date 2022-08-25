Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам второго квартала 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Псковское агентство информации (входит в состав АНО ИД «Медиацентр 60») с индексом цитируемости 11,74 находится на первом месте рейтинга «Топ-10 самых цитируемых СМИ Псковской области».

Среди СМИ из состава госмедиахолдинга в топ-10 самых цитируемых в регионе изданий также вошли газета «Невельский вестник» (6-е место, индекс цитируемости – 4,39), телеканал «Первый Псковский» (7-е место, индекс цитируемости – 2,53), «Аргументы и Факты – Псков» (8-е место, индекс цитируемости – 2,21).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчёте рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 августа 2022

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
25 августа 2022

Заполняемость «Ласточек» Псков – Санкт-Петербург за два летних месяца составила 100%
25 августа 2022

На «Вкусной пятнице» РСХБ псковичи смогут приобрести семь видов иван-чая
25 августа 2022

Ремонт улицы Кузбасской Дивизии в Пскове завершат до Нового года
25 августа 2022

ВИДЕО Сразу шесть лесных пожаров обнаружили в Псковской области
25 августа 2022

Михаил Ведерников вручил жилищные сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года – 2022»
25 августа 2022

Работы по реконструкции Троицкого моста в Пскове подорожали
25 августа 2022

Развитие транспорта и дорожного хозяйства обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...