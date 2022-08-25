Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области

17:54, 25 августа 2022, ПАИ

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам второго квартала 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Псковское агентство информации (входит в состав АНО ИД «Медиацентр 60») с индексом цитируемости 11,74 находится на первом месте рейтинга «Топ-10 самых цитируемых СМИ Псковской области».

Среди СМИ из состава госмедиахолдинга в топ-10 самых цитируемых в регионе изданий также вошли газета «Невельский вестник» (6-е место, индекс цитируемости – 4,39), телеканал «Первый Псковский» (7-е место, индекс цитируемости – 2,53), «Аргументы и Факты – Псков» (8-е место, индекс цитируемости – 2,21).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчёте рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.