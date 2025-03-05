Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские таможенники пополнили банк донорской крови

Псковские таможенники вновь пополнили банк донорской крови. Об этом сообщается в группе «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте».

Псковские таможенники пополнили банк донорской крови. Фото здесь и далее: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»

Средства, собранные в ходе акции, были использованы для покупки нескольких комплектов маскировочных сетей, которые играют ключевую роль в защите бойцов и техники на СВО от обнаружения.

  • Псковские таможенники пополнили банк донорской крови
    Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские таможенники пополнили банк донорской крови
    Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские таможенники пополнили банк донорской крови
    Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские таможенники пополнили банк донорской крови
    Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»

Как утверждают представители таможни, участие в таких акциях предоставляет не только шанс оказать реальную помощь, но и служит выражением гражданской позиции, демонстрируя единство и поддержку защитников Родины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Ещё шесть жителей Стругокрасненского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы
05 марта 2025

Псковские таможенники пополнили банк донорской крови
05 марта 2025

Ещё 15 жителям Опочецкого округа вручили памятные медали в честь 80-летия Победы
05 марта 2025

Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
05 марта 2025

Итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» подвели в Великих Луках
05 марта 2025

Годовщину отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отметили в Псковской области
05 марта 2025

С вопросом освещения дороги и организации тротуара возле стадиона «Электрон» обратилась к губернатору вдова участника СВО
05 марта 2025

Губернатор Псковской области передал ордена родным погибшего гвардии лейтенанта Егора Соломоновича
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...