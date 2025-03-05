Псковские таможенники пополнили банк донорской крови

22:27, 05 марта 2025, ПАИ

Псковские таможенники вновь пополнили банк донорской крови. Об этом сообщается в группе «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте».

Средства, собранные в ходе акции, были использованы для покупки нескольких комплектов маскировочных сетей, которые играют ключевую роль в защите бойцов и техники на СВО от обнаружения.



Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»







Как утверждают представители таможни, участие в таких акциях предоставляет не только шанс оказать реальную помощь, но и служит выражением гражданской позиции, демонстрируя единство и поддержку защитников Родины.