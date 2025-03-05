Псковские таможенники пополнили банк донорской крови
Псковские таможенники вновь пополнили банк донорской крови. Об этом сообщается в группе «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте».
Средства, собранные в ходе акции, были использованы для покупки нескольких комплектов маскировочных сетей, которые играют ключевую роль в защите бойцов и техники на СВО от обнаружения.
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Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Северо-Западное таможенное управление» в соцсети «ВКонтакте»
Как утверждают представители таможни, участие в таких акциях предоставляет не только шанс оказать реальную помощь, но и служит выражением гражданской позиции, демонстрируя единство и поддержку защитников Родины.
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