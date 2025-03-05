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Общество

Итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» подвели в Великих Луках

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2025» подвели в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Педагог детского сада № 14 Вера Авдохина стала абсолютным победителем этого года.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и его заместитель Сергей Гусев поздравили присутствующих и вручили им дипломы и памятные подарки.

«Наши педагоги верны основным традициям воспитания подрастающего поколения великолучан, которые многие десятилетия являются главными для города воинской славы Великие Луки: воспитывать детей в духе патриотизма, любви и преданности Отечеству и своей малой родине», – отметил Сергей Гусев.

В дошкольных учреждениях города работают лучшие педагоги, любящие детей и умеющие найти к ним индивидуальный подход, добавил Андрей Беляев.

Отметим, что участников также поздравили их воспитанники, прочитав стихи.

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