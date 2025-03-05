Годовщину отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отметили в Псковской области

18:54, 05 марта 2025, ПАИ

Годовщину отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отметили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих принял участие в памятном мероприятии, состоявшемся в деревне Нивки Дедовичского района, приуроченном к 83-й годовщине отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград. Почтить память героев партизанского края прибыли сенатор от Псковской области Алексей Наумец, делегация из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители местной и региональной власти, ветераны, члены молодёжных патриотических организаций и потомки тех, кто в марте 1942 года собрал продукты в оккупированных фашистами деревнях и отправил их голодающим ленинградцам.

У стелы, установленной в честь исторического события, состоялся митинг. Представитель областного правительства прочитал обращение губернатора Михаила Ведерникова к жителям Дедовичского района, инициировавшим разработку и принятие областного закона «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы» несколько лет назад. С речью перед земляками выступили глава района Геннадий Афанасьев и Почётный гражданин Дедовичского района, 94-летний ветеран Леонид Баранов, который в юности вступил в партизанское движение и принимал участие в отправке знаменитого обоза.

Участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, а также возложили Гирлянду Славы и цветы к памятному знаку в знак уважения к стойкости и мужеству военного поколения.

Игорь Дитрих, выражая свои чувства, отметил, что, участвуя в подобных мероприятиях, всегда задумывается о том, смогли бы он и представители современного поколения продемонстрировать такую же силу духа. Игорь Дитрих поделился своими размышлениями о том, что, глядя на молодёжь, он понимает, что каждый житель России готов совершить как маленький, так и большой подвиг ради Родины, близких и даже незнакомых людей. Он также отметил, что отправка партизанского обоза в блокадный Ленинград является ярким примером силы человеческого духа и взаимовыручки.

Напомним, что в годы войны Дедовичский район стал центром партизанского края на оккупированной территории. 5 марта 1942 года из деревни Нивки в Ленинград отправился обоз, состоящий из 161 подводы. Партизаны, сами испытывавшие нехватку продовольствия, отправили в окружённый фашистами город 28 тонн муки и более 14 тонн других продуктов: зерна, мяса, гороха, меда и масла. Обоз длиной около двух километров сопровождали 150 бойцов и 250 крестьян-возниц. Продовольственный обоз достиг блокадного Ленинграда 29 марта 1942 года. После этого знакового первого рейса жители Новгородской и Псковской областей продолжили собирать продукты для голодающего Ленинграда и смогли организовать ещё 110 подвод.