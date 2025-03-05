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С вопросом освещения дороги и организации тротуара возле стадиона «Электрон» обратилась к губернатору вдова участника СВО

С вопросом освещения дороги и организации тротуара возле стадиона «Электрон» обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову вдова погибшего гвардии лейтенанта Егора Соломоновича Ирина Соломонович. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

С вопросом освещения дороги и организации тротуара возле стадиона «Электрон» обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову вдова погибшего гвардии лейтенанта Егора Соломоновича Ирина Соломонович. Здесь и далее: скриншоты из видео, размещенного в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«У меня сын посещает по утрам бассейн. Там дети переходят дорогу и двигаются в сторону «Электрона». Там нет ни тротуара, ни освещения. Для детей возникает опасная ситуация», – отметила вдова.

Глава региона заверил, что вопрос будет проработан. Михаил Ведерников поставил главе Пскова Борису Елкину задачу решить вопрос с дорогой.

«Сейчас посмотрим, там порядка десяти миллионов нужно. Подумаем, как это правильно сделать», – сказал Михаил Ведерников.

Родные погибшего военнослужащего на встрече также отметили работу социального блока и военного комиссариата области. «Я обращалась и в городское отделение соцзащиты, и в военный комиссариат. Мне везде всё подсказали, направили, позвонили и объяснили», – подчеркнула Ирина Соломонович.

Глава региона передал родным погибшего гвардии лейтенанта Егора Соломоновича орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и орден Мужества.

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