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Общество

Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове

Пять человек спасли при пожаре в доме на улице Труда в Пскове сегодня, 5 марта. Возгорание произошло в одной из квартир. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Ещё 28 человек, среди которых восемь детей, были эвакуированы из задымлённых помещений. Один мужчина пострадал и был госпитализирован.

  • Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Для ликвидации пожара на площади 18 квадратных метров были задействованы 17 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Специалисты Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.

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