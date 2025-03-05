Пять человек спасли при пожаре на улице Труда в Пскове

20:23, 05 марта 2025, ПАИ

Пять человек спасли при пожаре в доме на улице Труда в Пскове сегодня, 5 марта. Возгорание произошло в одной из квартир. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ещё 28 человек, среди которых восемь детей, были эвакуированы из задымлённых помещений. Один мужчина пострадал и был госпитализирован.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области













Для ликвидации пожара на площади 18 квадратных метров были задействованы 17 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Специалисты Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.