В компании Wildberries опровергли слух, что жители России массово скупают измерители радиации и йодид калия

19:05, 25 августа 2022, ПАИ

В Wildberries опровергли новость о росте продаж йодида калия и измерителей радиации в России.

Информация, опубликованная в Forbes со ссылкой на компанию, не соответствует действительности, сообщили в Wildberries.

«Мы не фиксировали какого-либо «аномального» увеличения продаж и не подтверждали подобные тренды изданию. Продажи йодосодержащих препаратов и дозиметров радиации находятся на стабильном уровне в течение последних нескольких лет», – сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

В материале Forbes говорилось, что продажи йодида калия и содержащих его препаратов выросли на 42% в июле по сравнению с июнем.