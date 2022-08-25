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Общество

В компании Wildberries опровергли слух, что жители России массово скупают измерители радиации и йодид калия

Wildberries опровергла слухи о немыслимом подъёме продаж измерителей радиации в России. Фото: Telegram

В Wildberries опровергли новость о росте продаж йодида калия и измерителей радиации в России.

Информация, опубликованная в Forbes со ссылкой на компанию, не соответствует действительности, сообщили в Wildberries.

«Мы не фиксировали какого-либо «аномального» увеличения продаж и не подтверждали подобные тренды изданию. Продажи йодосодержащих препаратов и дозиметров радиации находятся на стабильном уровне в течение последних нескольких лет», – сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

В материале Forbes говорилось, что продажи йодида калия и содержащих его препаратов выросли на 42% в июле по сравнению с июнем.

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