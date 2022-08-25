В деревне Заорово Псковского района завершили выравнивание дороги
Работы по выравниванию дороги к деревне Заорово в Псковском районе завершены. Об этом рассказал заместитель главы администрации района Михаил Папин, сообщает паблик «Псков сегодня».
Ранее местная жительница в социальных сетях пожаловалась, что дорогу «разровняли» песком и камнями.
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