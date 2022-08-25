Жительницу Невеля оштрафовали за ложный вызов полиции

19:39, 25 августа 2022, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 21 г. Острова и Островского района рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.13 КоАП РФ, в отношении жительницы Невеля. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Островские вести».

Установлено, что 23 июля 2022 года женщина совершила ложный вызов сотрудников полиции Островского района, сообщив о том, что ее ограбили, украли документы и деньги.

При определении наказания суд учел признание вины в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

«Постановлением суда женщина признана виновной и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», –проинформировали в пресс-службе судов Псковской области.