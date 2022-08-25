Жара до +30 градусов прогнозируется в Псковской области 26 августа
26 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +11 до +16 градусов, днём – от +25 до +30.
Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.
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