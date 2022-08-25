Какая погода будет в Псковской области в День знаний, рассказала синоптик

20:50, 25 августа 2022, ПАИ

1 сентября в Псковской области установится хорошая сентябрьская погода, максимальные температуры будут составлять до 20 градусов тепла. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова

«30 и 31 августа пойдут дожди, а уже 1 сентября установится хорошая сентябрьская погода, максимальные температуры – до 20 градусов тепла, ветер северо-западный, западный», – сказала она.

Отметим, что завтра, 26 августа, в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в регионе составит ночью от +11 до +16 градусов, днём – от +25 до +30.