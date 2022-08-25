День открытых дверей в офисах МФЦ проведёт псковский Росреестр 26 августа

21:02, 25 августа 2022, ПАИ

26 августа с 10:00 до 12:00 сотрудники управления Рсреестра по Псковской области проконсультируют псковичей по вопросам деятельности ведомства в офисе МФЦ Псковской области по адресу: Псков, улица Белинского, 77а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Такие же мероприятия завтра пройдут и в территориальных отделах управления, а именно в офисах МФЦ в Великих Луках (ул Ставского, 70, с 16:00 до 18:00), Порхове, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Гдове, Невеле, Острове и Опочке.

Напомним, что дни открытых дверей на площадках МФЦ – консультационные мероприятия областного Росреестра, в рамках которых граждане могут задать любые интересующие вопросы по учётно-регистрационным действиям.