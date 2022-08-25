В Псковской научной библиотеке сделали подборку книг ко Дню знаний

21:38, 25 августа 2022, ПАИ

В отделе гуманитарной литературы библиотеки имени Курбатова открылась выставка, посвященная началу учебного года, сообщили в пресс-центре Псковской научной библиотеки.

Авторы книг – психологи и педагоги – подскажут, как преодолеть стресс, войти в рабочий ритм, научиться ответственности и самостоятельности, наладить отношения с одноклассниками.

Почему, едва переступив порог школы, ваш милый, общительный ребенок замыкается в себе? Причины внезапной смены поведения анализирует учитель -дефектолог Ирина Горбунова в книге «Синдром первоклассника, или психосоматика и школьные стрессы». Она подробно объясняет, как немалый груз ответственности в виде учебной нагрузки, выполнения домашних заданий, требований к внешнему виду, регламентированному поведению и т. д. негативно сказывается на внутреннем состоянии ребенка. Эмоции и стрессовые ситуации, с которыми малыш не в силах справиться ввиду незрелой психики, приводят к различным заболеваниям и к проблемам с успеваемостью.

«Прочитав эту книгу, вы сможете вовремя заметить проблемы или даже предотвратить их. Научитесь организовывать режим дня, грамотно распределять нагрузку и находить столь необходимое вашему ребенку время на отдых. Главное – действовать с любовью, а спокойствия и уверенности вам добавят полезные советы практикующего специалиста Ирины Горбуновой», – считают организаторы выставки.

А вот рекомендация от библиотекарей: сделать настольной книгу Шамиля Ахмадуллина «Как легко учиться в младшей школе?». Она несомненно должны быть в каждой семье. Ее автор – известный педагог и основатель более пятидесяти школ скорочтения. Он доходчиво отвечает на «Вопрос Вопросов» всех родителей: как сделать обучение не мучительным процессом, а любимым занятием.

Здесь вы найдете четкую инструкцию, которая поможет понять причины, мешающие младшему школьнику хорошо усваивать знания; познакомитесь с особенностями психологии детей этого возраста; узнаете, какие инструменты помогут ребенку учиться эффективно. Книга содержит упражнения и рекомендации, выполняя которые вместе с ребенком, вы заложите основы его успешного обучения и будущих достижений.

Овладением искусством подбирать правильные слова и контролировать свои эмоции – высший пилотаж для любящих родителей. И его азам тоже можно научиться. Юлия Борисовна Гиппенрейтер – один из самых известных в России детских психологов, автор бестселлеров «Общаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»

В новой книге Юлия Борисовна отвечает на самые острые и актуальные вопросы родителей и на конкретных диалогах показывает, как разговаривать с детьми, чтобы создать с ними доверительные и по-настоящему близкие отношения.

Огромный практический опыт автора, реальные случаи из жизни, живые и выразительные иллюстрации делают эту книгу незаменимым помощником для всех мам и пап.

Добавим, библиотека была и остается одним из важных связующих звеньев в образовательном и воспитательном процессе. Эти и другие книги из фонда библиотеки помогут лучше понять своих детей и стать для них лучшими друзьями.

Выставка ждёт читателей в отделе гуманитарной литературы (3 этаж, каб. 301).