В Пскове отступит жара

22:14, 25 августа 2022, ПАИ

1 сентября в Псковской области установится хорошая сентябрьская погода, максимальные температуры будут составлять до 20 градусов тепла, сообщила ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«30 и 31 августа пойдут дожди, а уже 1 сентября установится хорошая сентябрьская погода, максимальные температуры – до 20 градусов тепла, ветер северо-западный, западный», – сказала она.