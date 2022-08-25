В Пскове отступит жара
1 сентября в Псковской области установится хорошая сентябрьская погода, максимальные температуры будут составлять до 20 градусов тепла, сообщила ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
«30 и 31 августа пойдут дожди, а уже 1 сентября установится хорошая сентябрьская погода, максимальные температуры – до 20 градусов тепла, ветер северо-западный, западный», – сказала она.
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