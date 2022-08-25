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Купола церкви Варвары украсят 116 звёзд

Главку церкви украсят звёзды. Фото: Возрождение

116 золотых звезд украсят главы куполов церкви Варвары Великомученицы в Печорах. Об этом сообщает АНО «Возрождение».

Реставраторы в общей сложности выполнят 12 квадратных метров на этом уникальном объекте, который является памятником деревянного зодчества XVIII века. В эти объемы входит золочение крестов и куполов сусальным золотом. Гальваническое ( с помощью напыления) золочение звезд, которые предварительно расчистили и отреставрировали.

В Петербурге, с помощью лазерных технологий, выполнены медные кресты, которые увенчают позолоченные главки церкви.

Большую часть куполов удалось отреставрировать. Один из небольших куполов отправлен в Петербург. Его покроют медью и позолотят.

Маленькую главку воссоздадут заново. У исторической полностью разрушилась деревянная основа. Будут применены новые технологии, которые предотвратят попадание влаги под покрытие, тем самым, будет продлена жизнь конструкций из дерева.

Церковь святой великомученицы Варвары построена в 1779 году.

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